Gerucht: RTX 4060 Ti met 16GB vram heeft 5W hogere tdp dan 8GB-model

De RTX 4060 Ti met 16GB geheugen zou 5W meer verbruiken dan de reguliere versie met 8GB. Dat claimt Videocardz, dat niet vertelt hoe het aan die informatie komt. De twee modellen lijken verder op vrijwel alle vlakken op elkaar.

Videocardz schrijft dat Nvidia's komende RTX 4060 Ti een tdp van 165W krijgt. De site heeft doorgaans betrouwbare informatie, maar zegt dit keer niet op welke bronnen het bericht is gebaseerd. Het gaat om de RTX 4060 Ti met 16GB vram, waarover vorige week geruchten naar buiten kwamen. De 4060 Ti met 16GB zou nagenoeg identiek worden aan de 4060 Ti met 8GB. De modellen zouden beide 4352 cudacores hebben en een 128bit-geheugenbus. Daarmee zouden de modellen allebei een geheugenbandbreedte van 288Gbit/s hebben.

Het enige verschil zit in het verbruik en mogelijk de boostclock. Van die laatste is bij het 16GB-model nog niet bekend hoe hoog die is. Bij het 8GB-model wordt die boostclock 2535MHz. De tdp van de 16GB-versie is 165W. Op de 8GB-kaart is dat nog 160W.

Eerder bleek al uit uitgelekte informatie dat het 16GB-model in juli beschikbaar moet komen. Videocardz bevestigt die geruchten; de kaart zou in de tweede helft van die maand uitkomen. Over het 8GB-model gaan al weken geruchten rond. Die kaart zou op 24 mei worden uitgebracht.