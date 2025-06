Videokaartprijzen dalen stevig door: honderden euro's goedkoper dan bij release

De prijzen van de nieuwe generaties videokaarten dalen sinds begin maart stevig door, blijkt uit Pricewatch-data. Van sommige kaarten nam de prijs in ruim twee maanden tijd met meer dan 100 euro af. De absolute prijsdaling sinds de introductie is bij de RTX 4090 het hoogst, met 350 euro.

Relatief gezien daalden de RTX 4080 en RTX 4090 het hardst in prijs, allebei met achttien procent. De Radeon RX 7900 XT volgt op korte afstand met een daling van zestien procent, al is de daling in euro's door de lagere prijs van dat model natuurlijk wel kleiner.

Opvallend is dat ook de kersverse RTX 4070, die amper een maand oud is, al in prijs is gedaald. De laagste prijs bedraagt op het moment van schrijven 609 euro, wat 60 euro lager is dan zijn adviesprijs, goed voor een daling van 9 procent. De RTX 4070 Ti bleef een stuk langer stabiel in prijs; bij onze vorige peiling op 3 maart was er nog maar een enkele euro afgegaan, hoewel die kaart toen al twee maanden op de markt was. Echter, inmiddels is ook de 4070 Ti een euro of zestig omlaaggegaan.

De koers van de euro ten opzichte van de dollar zweeft al het hele voorjaar zo tussen de 1,06 en 1,10 dollar. Dat is dus geen directe aanleiding voor de prijsverlagingen. Die moeten we vermoedelijk eerder zoeken in de tegenvallende verkopen van gamingvideokaarten, die met name Nvidia tijdens de bekendmaking van zijn recentste kwartaalcijfers noemde.

Zowel AMD als Nvidia introduceren naar verwachting binnen enkele weken nieuwe videokaarten, die goedkoper worden dan de bestaande modellen. In het geval van Nvidia zou het gaan om de RTX 4060 Ti, die zowel in 8GB- als 16GB-edities beschikbaar komt, terwijl AMD met RX 7600-videokaarten zou komen.

Videokaart Adviesprijs bij introductie Laagste prijs Verschil t.o.v. adviesprijs Verschil t.o.v. 3 maart 3 maart 17 mei in € / % in € / % RX 7900 XTX € 1.159 € 1.149 € 1.049 € -110 / -9% € -100 / -9% RX 7900 XT € 1.049 € 899 € 879 € -170 / -16% € -20 / -2% RTX 4090 € 1.949 € 1.799 € 1.599 € -350 / -18% € -200 / -11% RTX 4080 € 1.469 € 1.319 € 1.199 € -270 / -18% € -120 / -9% RTX 4070 Ti € 910 € 909 € 849 € -61 / -7% € -60 / -7% RTX 4070 € 669 n.v.t. € 609 € -60 / -9% n.v.t.

Bron: Tweakers Pricewatch