Sony zendt op 24 mei PlayStation Showcase-evenement uit voor presentatie games

Sony houdt op woensdag 24 mei om 22.00 uur een digitaal PlayStation Showcase-evenement. De livestream duurt 'iets meer' dan een uur en zal gaan over PlayStation 5- en PS VR2-games van 'wereldwijde topstudio's'.

Er zal tijdens de PlayStation Showcase-livestream zowel informatie over games van PlayStation Studios zelf, als van thirdpartyontwikkelaars en indiestudio's medegedeeld worden, zegt Sony. Ook laat de fabrikant weten dat er 'nieuwe IP's' getoond worden. Meer informatie over de uitzending wordt niet gegeven. De Showcase wordt uitgezonden op YouTube en Twitch.

De laatste PlayStation Showcase werd op 9 september 2021 uitgezonden. Daarin werden onder meer de first-partygames Gran Turismo 7, Spider-Man 2 en Wolverine onthuld. Ook werd er een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic getoond en waren de eerste beelden van God of War: Ragnarök te zien.