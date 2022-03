Square Enix brengt Forspoken in het voorjaar van 2022 uit voor PS5 en pc

Tijdens de PlayStation Showcase heeft Square Enix een nieuwe trailer van zijn thirdperson-fantasiegame Forspoken getoond. Hierin wordt onthuld dat het spel gepland staat voor een release in de lente van volgend jaar.

In de Story Introduction Trailer, die tijdens de PlayStation Showcase werd getoond, is te zien dat hoofdrolspeelster Frey Holland vanuit het moderne New York City ineens in de magische wereld Athia wordt getransporteerd. Hierin moet zij het opnemen tegen allerhande fantasiewezens, zoals draken en zombieberen. Ze wordt daarbij vergezeld door een pratende armband die haar wegwijs maakt door de wereld van Athia.

Holland wordt gespeeld door Ella Balinska, bekend van de Charlie's Angels-film uit 2019. Het verhaal is volgens Sony onder meer geschreven door Gary Whitta, van Rogue One: A Star Wars Story, en Amy Hennig, die ook de eerste drie Uncharted-games schreef.

In dezelfde trailer wordt bekendgemaakt dat Forspoken in het voorjaar van 2022 uit moet komen voor de PlayStation 5. Ook pc-spelers kunnen de game in die periode verwachten. Square Enix heeft een exclusiviteitsdeal met Sony waardoor het spel twee jaar lang niet op andere consoles mag verschijnen.

De game stond eerst bekend als Project Athia, maar werd in maart hernoemd naar Forspoken. Eerder zei Sony dat de game in januari 2022 zou verschijnen, maar dat is dus niet meer het geval. De game wordt gemaakt door de nieuwe studio Luminous Productions.