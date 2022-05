Square Enix opent studio voor free-to-play smartphonegames waaronder Tomb Raider

Square Enix heeft een gamestudio in Londen geopend voor het maken van free-to-play smartphonegames. De studio werkt aan twee games: Tomb Raider Reloaded en een Avatar: The Last Airbender-spel. Het Tomb Raider-spel werd vorig jaar al aangekondigd.

De Square Enix London Mobile-studio is nog op zoek naar ontwikkelaars om de twee titels 'en andere, nog aan te kondigen games' te kunnen maken. Hoeveel mensen er bij de gamestudio moeten werken, is niet duidelijk. Omdat de studio nog vacatures open heeft staan, gaan de ontwikkelaars samenwerken met de Canadese studio Navigator Games voor de Avatar-game.

Die Avatar-game heeft nog geen naam en is gebaseerd op de gelijknamige Nickelodeon-animatieserie. Over deze game worden nog maar weinig details gegeven; het is bijvoorbeeld niet duidelijk om wat voor spel het gaat en wanneer dit moet verschijnen.

Voor de Tomb Raider-game werkt de Londense studio samen met Crystal Dynamics. Deze game moet 'klassieke elementen van de oorspronkelijke Tomb Raider-trilogie bevatten'. In het spel nemen gamers de rol aan van Lara Croft en moeten ze puzzels oplossen, uit vallen ontsnappen en relikwieën verzamelen. Dit spel zal volgend jaar verschijnen voor iOS en Android. Vorig jaar in november toonde Square Enix al een teasertrailer van Tomb Raider Reloaded. Destijds stond de mobiele game nog op de planning voor 2021.