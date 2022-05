Raspberry Pi 4 2GB krijgt prijsverhoging en 1GB-model keert terug

Raspberry Pi verhoogt de adviesprijs van het vierde generatie Model B-model van 2GB met tien dollar tot 45 dollar. Eben Upton van de organisatie belooft dat de verhoging tijdelijk is. Ook keert de vorig jaar geschrapte Raspberry Pi met 1GB terug.

Volgens Eben Upton van Raspberry Pi is de maker van het computingboard niet immuun voor de chip- en componenttekorten en is de tijdelijke prijsverhoging daar een gevolg van. "Ondanks een sterk verhoogde vraag, lukt het ons slechts om zeven miljoen stuks in 2021 te maken, zo'n beetje hetzelfde aantal als in 2020", aldus de ceo van Raspberry Pi. Vooral de Raspberry Pi Zero en de 2GB-varianten van de Raspberry Pi 4 zouden met tekorten te maken hebben, maar in het komende jaar verwacht het bedrijf genoeg 28nm-chips voor deze producten veilig te stellen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Met de prijsverhoging van 35 naar 45 dollar heeft het 2GB-model weer de prijs die het voor februari 2020 had. Toen stopte het bedrijf ook met de 1GB-variant, die tot die tijd 35 dollar kostte. Die 1GB-versie brengt het bedrijf nu weer terug, voor opnieuw 35 dollar.

Upton verwacht wel dat de aanleverproblemen van 40nm-chips in een groot deel van 2022 zullen voortduren en daarbij worden ook producten van het bedrijf getroffen. Die chips gebruikt Raspberry Pi voor oudere producten dan de Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 en Compute Module 4. Het bedrijf gaat bij de inzet van de beperkte hoeveelheid 40nm-chips voorrang geven aan de Compute Module 3, Compute Module 3+ en Raspberry Pi 3B. De Raspberry Pi 3B+ valt daar niet onder, waarmee dit computingboard waarschijnlijk niet of verminderd beschikbaar zal zijn. Omdat de 3B+ dezelfde draadloze chipset als de 4 heeft, is de verwachting dat klanten zonder veel kosten kunnen migreren naar de 4.

Upton benadrukt dat de prijsverhoging de eerste in het bestaan van Raspberry Pi is en dat deze naar verwachting tijdelijk van aard zal zijn.