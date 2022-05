Raspberry Pi Foundation brengt Pi Zero 2 W uit met quadcore-soc en 512MB ram

De Raspberry Pi Foundation heeft de Raspberry Pi Zero 2 W uitgebracht. De opvolger van de kleine singleboardcomputer heeft een quadcore-processor en dubbel zoveel ram als zijn voorganger. De 2 W heeft ook wifi en Bluetooth 4.2 aan boord.

De Pi Zero 2 W is de opvolger van de originele Pi Zero uit 2015. De nieuwe singleboardcomputer heeft dezelfde formfactor als die eerdere Pi, met 40 I/O-pins, een MicroSD-kaartlezer en een mini-HDMI-poort. De belangrijkste vernieuwing is dat de computer veel sneller moet zijn. In tegenstelling tot de singlecore-soc die de originele Pi Zero nog gebruikte, heeft de Pi Zero 2 W dezelfde Broadcom BCM2710A1 die de Raspberry Pi 3 ook had. Het gaat om een quadcore-cpu met vier Arm Cortex-A53-cores die op 1GHz worden geklokt. Ook het geheugen is uitgebreid; de Zero 2 W heeft 512MB aan Lpddr2-sdram.

De nieuwe singleboard heeft wifi aan boord, net als de Pi Zero W uit 2017. Gebruikers zijn daardoor niet meer overgeleverd aan een USB-naar-ethernetverbinding. De Zero 2 W heeft Wi-Fi 4 802.11b/g/n op 2.4GHz aan boord. Ook kunnen gebruikers apparaten verbinden via Bluetooth 4.2 BLE.

Het apparaat wordt van stroom voorzien met een 5V/2.5A-lader via de USB-poorten. Dat zijn overigens wel nog steeds micro-USB-poorten en geen USB-C-aansluitingen. De makers komen naast de Pi ook met een eigen voeding met een micro-USB-connector. Die zou ook moeten werken met de oudere Raspberry Pi 3B of 3B+.

De Pi Zero W 2 is te koop voor 15 dollar. Sommige retailers verkopen het apparaat voor 17,95 euro. De Raspberry Pi Foundation waarschuwt dat de computer mogelijk slecht verkrijgbaar wordt. Dit jaar verkoopt de stichting nog 200.000 exemplaren. In de eerste helft van volgend jaar komen daar nog eens 250.000 stuks bij.