Aaeon introduceert De Next-V2K8-ontwikkelbord met AMD Ryzen V2000-socs

Aaeon heeft een single-board-computer uitgebracht, genaamd De Next-V2K8. De computer is voorzien van een AMD Ryzen Embedded V2718-, of een AMD Ryzen Embedded V2516-soc. De sbc bevat standaard 16GB-lpddr4-geheugen, meet 86 bij 55mm - het formaat van een Raspberry Pi-sbc - en is vanaf 1150 dollar te koop.

Beide cpu-versies van de single-board-computer zijn opgebouwd met de Zen2-architectuur, bevatten acht cores en kunnen zestien threads aan. Hun maximale tdp ligt volgens Aaeon op 25W. Via de ingebouwde Radeon-graphics kan het bordje gelijktijdig twee schermen aansturen met een 4k-resolutie en met 30 frames per seconde. Het bordje beschikt hiervoor over zowel een hdmi 1.4b-, als een embedded DisplayPort-aansluiting.

Ondanks het kleine formaat bevat het bordje twee Gbit/s-ethernetpoorten. Een eerste kan 2,5Gbit/s aan, een tweede 1Gbit/s. Er zijn ook zes USB-poorten aanwezig, twee daarvan zijn UBB3.2 Gen2, de overige vier zijn USB 2.0-poorten die via een header moeten worden aangesloten. Er is een SATA3-slot en een M.2-2280-ssd-slot voorzien met ondersteuning voor PCIe. Aaeon installeerde ook twee RS232/422/485 pin headers op het bordje. De editie met de AMD V2516-soc gaat over de toonbank vanaf 1.150 dollar. De versie met de AMD V2718-soc moet 1.317 dollar kosten. Het bedrijf maakt ook sbc's in hetzelfde formaat met Intel-processors aan boord.