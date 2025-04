Ceo Raspberry Pi: voorraden nemen volgend jaar weer toe

Na een periode van tekorten moet de voorraad van Raspberry Pi-singleboardcomputers volgend jaar toenemen. Dat schrijft Raspberry Pi-ceo Eben Upton. Ook rond de feestdagen moet de beschikbaarheid beter zijn dan voorheen. De Pi Zero wordt in prijs verhoogd.

Eben Upton meldt in een blogpost dat rond de feestdagen geleidelijk 'honderdduizenden' Raspberry Pi-modellen beschikbaar komen via geautoriseerde resellers. Deze apparaten zouden in de afgelopen maanden opzij zijn gezet in de aanloop naar Kerstmis. Het gaat daarbij om de Raspberry Pi Zero W, 3A+ en de 2GB- en 4GB-modellen van de Raspberry Pi 4. Het bedrijf raadt gebruikers aan om voorraden via de rpilocator-website in de gaten te houden als ze een dergelijk model willen aanschaffen.

Volgend jaar moet de toeleveringsketen van chips verbeteren ten opzichte van 2022, schrijft de ceo. Volgens Upton wordt de voorraad uit de Raspberry Pi-toeleveringsketen in het eerste kwartaal van 2023 nog 'mager', maar moet dit in het tweede kwartaal terugkeren naar het niveau van voor de coronapandemie. In de tweede helft van 2023 moet de voorraad 'onbeperkt' zijn, claimt de topman. In de afgelopen twee jaar waren Raspberry Pi's slecht leverbaar vanwege de coronapandemie.

Upton geeft aan dat het bedrijf blijft werken aan het wegwerken van zijn backlog voor commerciële en industriële klanten. Het opvoeren van de losse verkoop voor consumenten krijgt echter ook prioriteit in 2023. "De chiptoewijzingen die wij voor volgend jaar hebben ontvangen, betekenen dat het kanaal tegen het einde van het derde kwartaal zijn evenwichtige voorraadniveau zal hebben bereikt, met honderdduizenden eenheden die op elk moment beschikbaar zijn", schrijft de ceo. Dat moet gelden voor zowel commerciële als particuliere klanten.

Het bedrijf geeft verder wel aan dat de prijzen van bepaalde modellen worden verhoogd als gevolg van de toeleveringsproblemen. Het gaat daarbij om de Pi Zero, die een adviesprijs van 10 dollar krijgt. Voorheen kostte dat model 5 dollar. De prijs van de Pi Zero W gaat omhoog van 10 naar 15 dollar. Upton claimt dat het bedrijf tot op heden altijd lage marges op die apparaten heeft gehad, maar dat het met de originele prijzen verlies zou lijden op alle Pi Zero-verkopen.