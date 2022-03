Raspberry Pi als brein van je smarthome

In dit artikel gaan we in op de hardware die je voor een domoticacontroller kunt gebruiken en dan specifieker de Raspberry Pi. In de volgende afleveringen van deze reeks gaan we dieper in op geïntegreerde opensourcepakketten voor domotica, manieren om domoticasoftware aan elkaar te koppelen en tot slot beveiliging.

De Raspberry Pi is een populair hardwareplatform voor zelfbouwdomotica. Er bestaan allerlei uitbreidingsbordjes of USB-adapters om ondersteuning van de gangbare domoticaprotocollen toe te voegen. Bereid je het grondig voor en besteed je voldoende aandacht aan betrouwbaarheid, dan kun je van een Raspberry Pi het brein van je slimme huis maken.