Raspberry Pi-ceo: Raspberry Pi 5 komt pas na 2023 uit

Raspberry Pi-ceo Eben Upton laat weten dat de Raspberry Pi 5 pas na 2023 uitkomt vanwege de bevoorradingsproblemen die voorlopig blijven aanhouden. Hij noemt 2023 een 'hersteljaar' en stelt dat het bedrijf pas daarna gaat werken aan een volgende generatie.

Raspberry Pi 4

Raspberry Pi heeft volgend jaar de tijd nodig om te herstellen van de recente bevoorradingsproblemen, zegt Upton tegen YouTube-kanaal ExplainingComputers. De coronapandemie en de daaropvolgende tekorten aan grondstoffen en productiefaciliteiten hebben 'het ritme' van het bedrijf verstoord, waardoor de Raspberry Pi 4 nu de langstlopende generatie singleboardcomputers van het merk is. Die generatie kwam in de zomer van 2019 op de markt en bestaat grofweg net zo lang als de Raspberry Pi 3 en 3+ bij elkaar. Daar komt in elk geval nog een jaar bovenop.

"Weet je wat een ramp zou zijn? Als we de Raspberry Pi 5 proberen uit te brengen en de productie niet tijdig kunnen opschalen vanwege beperkingen. Of dat we de Raspberry Pi 5 uitbrengen en daarmee de bevoorradingsketens voor andere [Raspberry Pi's] verstoren", aldus Upton. Hij spreekt van het 'kannibaliseren' van bestaande productlijnen bij een te vroege release van huidige generaties. "Het gaat niet alleen om tekorten aan chips. Sommige problemen met de bevoorradingsketens betreffen packaging, testcapaciteiten of substraten."