Arduino introduceert Uno R4-microcontroller met 32bit-Arm-cpu

Arduino heeft de Uno R4-microcontroller aangekondigd. Het bordje maakt gebruik van een 32bit-Arm-cpu met een kloksnelheid van 48MHz. De R4 heeft 32 kilobyte ramgeheugen en 256 kilobyte opslagruimte. Het bordje komt in mei uit. Hoeveel het moet kosten, is niet duidelijk.

De Arduino Uno R4 beschikt over een nieuwe Renesas RA4M1-cpu. Dat is een 32bit-soc die gebaseerd is op de Cortex M4-architectuur van Arm. Volgens het Italiaanse bedrijf zijn de meeste softwarelibrary's compatibel met deze cpu, maar zullen er in sommige gevallen alsnog kleine aanpassingen nodig zijn. Het bedrijf zal een lijst beschikbaar stellen met zulke library's. De R4 beschikt ook over een 12bit-dac, een USB-C-poort en een CAN-seriële databus. Het bordje kan een maximale spanning van 24V aan.

Er komen twee versies van de Uno R4. Een versie zal beschikken over een wifi- en bluetoothmodule, terwijl de andere het zonder deze draadloze technologie moet doen. Het bedrijf zegt dat de microcontroller eind mei op de markt komt, maar deelde nog geen exacte datum mee. Het is ook niet duidelijk hoeveel de Uno R4 zal kosten. Geïnteresseerden kunnen zich wel inschrijven op een wachtlijst om het bordje zo snel mogelijk te kopen.