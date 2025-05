Raspberry Pi brengt vier cameramodules uit met betere sensor en autofocus

De Raspberry Pi Foundation heeft vier nieuwe cameramodules uitgebracht voor zijn ontwikkelbordjes. De nieuwe modules gebruiken weer een Sony-sensor, maar dan een met meer megapixels. De camera's ondersteunen nu ook autofocus en hdr.

De Camera Module 3-serie bestaat uit Sony's IMX708-sensor met normale lens en een NoIR-infraroodsensor met normale lens, en deze twee sensors maar dan met groothoeklens. Die IMX708-sensor heeft met 11,9 megapixels een hogere resolutie dan de IMX219-8,1-megapixelsensor die Raspberry Pi voor de Camera Module 2 gebruikt. De betere sensor presteert ook beter in omgevingen met weinig licht.

Voorgaande cameramodules hadden geen scherpstelling, maar de Camera Module 3 heeft dit wel. Hiervoor gebruiken de cameramodules de phase detection autofocus van de IMX708-sensor. De stichting heeft ook een contrastdetectionautofocusalgoritme ontwikkeld voor als de sensor niet kan scherpstellen. De module kan ook tijdens het filmen continu blijven scherpstellen.

De Camera Module 3 is compatibel met alle Raspberry Pi-bordjes met CSI-aansluitingen, dus niet met de Raspberry Pi 400 en de 2016-versie van de Zero. De afmetingen van het bordje en de locatie van de montagegaten zijn gelijk aan de voorgaande modules. De sensor heeft wel andere afmetingen en is iets anders geplaatst op het bordje, waardoor deze bijvoorbeeld niet volledig compatibel is met de Raspberry Pi Zero Case. De nieuwe cameramodule wordt alleen door libcamera en Picamera 2 ondersteund.

De vier cameramodules zijn meteen te koop en kosten 25 dollar voor de regulierelensversies of 35 dollar voor de groothoekvarianten. Omgerekend met btw is dit 28,16 euro of 39,41 euro. Naast de nieuwe cameramodules kondigt de stichting een verbeterde versie van de High Quality Camera aan, een module met IMX477-sensor die nu M12-lenzen ondersteunt. Deze camera kost omgerekend met btw 56,31 euro.