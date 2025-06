Bedrijf achter Raspberry Pi gaat in juni naar de beurs in Londen

De beursgang van Raspberry Pi Ltd staat op de planning voor juni. Dat bevestigt de London Stock Exchange, waar het bedrijf genoteerd wordt. Volgende maand vindt de initial public offering plaats, waar de eerste aandelen in het bedrijf worden verkocht.

De Raspberry Pi 5

Raspberry Pi Ltd verwacht dat de beursgang 40 miljoen dollar oplevert, schrijft de London Stock Exchange op woensdag. Het bedrijf gebruikt de verwachte opbrengst voor 'technische kapitaaluitgaven, het vergroten van de veerkracht van de toeleveringsketen en algemene bedrijfsdoeleinden', zo luidt de aankondiging.

De aandelen die tijdens de ipo worden aangeboden, worden verkocht door bepaalde huidige aandeelhouders. Daaronder valt bijvoorbeeld een dochteronderneming van de Raspberry Pi Foundation. Het bedrijf zal zelf ook een aantal nieuwe aandelen uitgeven.

Raspberry Pi Ltd wil al langer naar de beurs. Het bedrijf trof daar begin dit jaar al de voorbereidingen voor, hoewel het toen aangaf te willen wachten op een beter moment. De singleboardcomputermaker zei toen dat de markt in Londen zeer ongunstig was voor nieuwe beursgangen.

Raspberry Pi Ltd is grotendeels in handen van de Raspberry Pi Foundation, het non-profit moederbedrijf dat de serie Raspberry Pi-singleboardcomputers maakt. De recentste versie, de Raspberry Pi 5, werd in september vorig jaar aangekondigd. Eind 2023 investeerde Arm nog in Raspberry Pi Ltd.