Raspberry Pi introduceert Pi 500-singleboardcomputer en 15,6”-lcd-monitor

Raspberry Pi introduceert de Raspberry Pi 500. De singleboardcomputer in een toetsenbordbehuizing beschikt over dezelfde specs als de reguliere Pi 5, zoals een Arm Cortex-soc met vier A76-rekenkernen die op 2,4GHz draaien. De organisatie komt ook met een 15,6”-monitor.

De cpu van de Raspberry Pi 500 heeft volgens de fabrikant een gedeelde L3-cache van 2MB en 512KB per rekenkern aan L2-cache. Dat is hetzelfde als bij de Pi 5. Het apparaat komt met 8GB aan Lppdr4x-4267-geheugen. Er is ondersteuning voor 802.11ac-wifi, Bluetooth 5.0 en Bluetooth Low Energy.

De Pi 500 heeft drie USB-A-poorten, waarvan twee USB 3.0-aansluitingen en een USB 2.0-connector. Er is een microSD-kaartslot aanwezig en een USB-C-aansluiting voor de voeding. Het apparaat beschikt over twee Micro HDMI-poorten en ondersteunt hierdoor maximaal twee schermen met een 4k60-resolutie. Raspberry heeft het toestel ook een gigabitethernet- en een gpio-aansluiting meegegeven. De Pi 500 meet volgens de fabrikant 286x122x23mm en kost via de Duitse webwinkel Welectron ongeveer 105 euro. Het apparaat zal minstens tot januari 2034 in productie blijven.

Raspberry Pi brengt ook de officiële Raspberry Pi Monitor op de markt. Het betreft een 15,6”-lcd-scherm met een 1080p-resolutie en een 16:9-beeldverhouding. Het ips-paneel heeft een kleurbereik van 16,2 miljoen kleuren en heeft een gemiddelde helderheid van 250 candela per vierkante meter. Het scherm heeft een HDMI 1.4-poort, een 3,5mm-aansluiting, een VESA-bevestigingsoptie en een verstelbare standaard. Het apparaat heeft tevens twee ingebouwde 1,2W-luidsprekers aan boord.

De Raspberry Pi Monitor kan gebruikt worden met een reguliere Raspberry Pi en heeft daarbuiten geen externe voeding nodig. Als de monitor via een Raspberry Pi-singleboardcomputer wordt aangestuurd, kan de helderheid tot maximaal zestig procent ingesteld worden. Het volume kan in dat geval tot maximaal vijftig procent worden ingesteld. Als er een externe voeding wordt gebruikt, kunnen de maximale helderheid en het maximale volume worden benut. De Raspberry Pi Monitor kost bij de raspberrystore.nl ongeveer 115 euro.