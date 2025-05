Raspberry Pi brengt eigen USB 3-hub uit

Raspberry Pi heeft een eigen USB 3-hub uitgebracht die met zowel een Raspberry Pi als andere computers gebruikt kan worden. De hub is gemaakt in samenwerking met Infineon en heeft een adviesprijs van 12 dollar.

De hub heeft vier USB 3.0 Type-A-ingangen en een gegevensoverdrachtsnelheid van 5Gbps, schrijft Raspberry Pi in een aankondiging. De poorten zijn ook compatibel met USB 2 en USB 1. Het apparaat verbindt via een USB 3 Type-A-kabel van acht centimeter. Ook is er een USB-C-ingang voor een eventuele voeding van 3 ampère, die los verkocht wordt.

Raspberry Pi zegt dat het de hub gemaakt heeft uit frustratie over de kwaliteit en prijs van andere hubs. "Of je betaalt een hoop geld voor een goed ontworpen en betrouwbaar product, dat met een breed scala aan hosts en randapparatuur samenwerkt, of je bent goedkoper uit en krijgt iets wat minder compatibel of onbetrouwbaar of lelijk is, of alledrie. Soms geef je een hoop geld uit en krijg je nog steeds een slecht product", aldus het bedrijf.

Het bedrijf brengt de laatste tijd meer apparatuur uit onder zijn eigen merknaam, als aanvulling op de Raspberry Pi's zelf. Zo verschenen in oktober NVMe-ssd's, werd in mei een eigen M.2-module uitgebracht om ssd's op de Pi 5 aan te sluiten en werd eerder deze maand de Touch Display 2 aangekondigd.