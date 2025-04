Raspberry Pi-maker brengt eigen NVMe-ssd's uit

Raspberry Pi heeft een eigen lijn met NVMe-ssd's uitgebracht, geschikt voor gebruik met de Raspberry Pi 5. De ssd's zijn los te koop, maar kunnen ook worden gebruikt met HAT's. De ssd's zijn in verschillende modellen verkrijgbaar en krijgen een adviesprijs vanaf dertig dollar.

De ssd komt beschikbaar met capaciteiten van 256GB of 512GB opslag. De 256GB-variant biedt willekeuriglezenprestaties van 40.000iops en willekeurigschrijvenprestaties van 70.000iops, aldus Raspberry Pi in een aankondiging. De 512GB-variant komt met 50.000iops aan willekeuriglezenprestaties en 90.000iops willekeurigschrijvenprestaties. Daarmee zijn de ssd-kaarten volgens het bedrijf ook sneller dan hun A2-class-SD-kaarten.

De ssd's zijn ook in een kit te koop met de M.2-module die Raspberry Pi in mei onthulde. Dit is een pcb dat boven op de Raspberry Pi 5 gemonteerd kan worden, waardoor een ssd geïnstalleerd kan worden op het apparaat. De M.2 HAT+-module heeft een adviesprijs van 12 dollar.

De losse varianten van de nieuwe ssd's krijgen een adviesprijs van 30 dollar voor de 256GB-variant en 45 dollar voor de 512GB-versie. In een kit bedragen de adviesprijzen 40 en 55 dollar. Een officiële europrijs deelt het bedrijf niet. De versie met 256GB opslag is per direct te koop, zowel los als in een kit. De variant met meer opslag is al wel te bestellen, maar wordt pas vanaf eind november geleverd.