Raspberry Pi begint verkoop M.2-module voor aansluiten ssd's op Pi 5

Raspberry Pi is begonnen met de verkoop van zijn M.2-module voor de Raspberry Pi 5. Met deze M.2 HAT+-module kunnen gebruikers een ssd installeren op de singleboardcomputer. De HAT krijgt een adviesprijs van 12 dollar.

Met de M.2 HAT+-module kunnen gebruikers een NVMe-ssd installeren op de Raspberry Pi 5, zo schrijft de fabrikant in een blogpost. Het betreft een pcb dat boven op de Pi 5 gemonteerd kan worden. De module wordt via een platte ribbonkabel aangesloten op het PCIe-slot van de Raspberry Pi 5. De module ondersteunt M.2-ssd's met een 2230- of 2242-formaat. Het apparaat beschikt over een PCIe 2.0-interface met een enkele lane. De snelheden bedragen daarmee volgens Raspberry Pi maximaal 500MB/s.

Raspberry Pi introduceerde de Pi 5 vorig jaar in september. Het is de eerste Raspberry Pi die over een losse PCIe-connector beschikt. De sbc heeft daarnaast een snellere soc dan voorheen en beschikt over een losse aan-uitknop op de pcb. De Pi 5 staat in de Pricewatch vanaf € 66,50 voor een variant met 4GB. Raspberry Pi deelt geen officiële europrijs voor de M.2 HAT+-module.