Raspberry Pi Pico 2 heeft snellere chip en kost 5,95 euro

Raspberry Pi heeft de Pico 2 aangekondigd, een nieuwe generatie van het Pico-bordje met een nieuwe zelf ontwikkelde RP2350-microcontroller. Deze chip heeft krachtigere Arm-kernen, hogere kloksnelheden en twee keer zoveel geheugen als de vorige microcontroller.

De RP2350-microcontroller heeft onder meer twee 150MHz-Cortex-M33-kernen en 520KB SRAM-geheugen. Raspberry Pi zegt bij deze microcontroller ook extra te hebben gelet op betere beveiliging en spreekt onder meer over signed boot-ondersteuning en sha-256-acceleration. De Pi Pico had nog een RP2040-microcontroller met twee Cortex-M0+-cores die geklokt waren op 133MHz. Naast de Arm-kernen heeft de RP2350 ook twee Hazard3-RISC-V-kernen, al kan de Pico 2 die niet tegelijk met de Cortex-kernen gebruiken. De gebruiker moet bij het booten kiezen welke kernen gebruikt worden.

Het Pico 2-bordje heeft 4MB qspi-flashgeheugen, 2MB meer dan op de eerste Pico. Het nieuwe bordje heeft dezelfde form-factor als de eerste Pico. Raspberry Pi zegt op dit moment nog niet veel voorraad te hebben van de Pico 2, al is het bordje wel 'op volle productie' bij Sony. Raspberry Pi zegt de Pico 2 over de komende weken naar webwinkels te sturen, die het bordje dan weer bij consumenten leveren. De Pico 2-maker verwacht voor het einde van het jaar een Pico 2 W met wifi-ondersteuning uit te brengen, die dezelfde Infineon 43439-modem heeft als de eerste Pico W.

De RP2350-microcontroller is overigens ook zonder Pico 2 te koop en kost dan 0,80 tot 1,10 dollar per stuk, 10 tot 20 dollarcent meer dan zijn voorganger. Raspberry Pi verwacht voor het einde van het jaar de microcontroller in grotere omvang los te kunnen verkopen. De chip zit al in de bezoekersbadge voor de DEF CON-beurs in Las Vegas. Raspberry Pi zegt tot slot in de afgelopen 3,5 jaar sinds de introductie van de eerste generatie Pico-producten bijna 4 miljoen Pico- en Pico W-bordjes te hebben verkocht.