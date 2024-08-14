Start-up Akeana brengt drie RISC-V-processorcoreontwerpen uit

Chipstart-up Akeana heeft deze week zijn bestaan bekendgemaakt. Het bedrijf, dat is opgericht door ontwikkelaars van de ThunderX2-serverchips, brengt drie ontwerpen voor processorcores uit, die andere bedrijven in licentie kunnen nemen.

Akeana zegt dat het drie ontwerpen voor processorcores uitbrengt en een investering van honderd miljoen dollar heeft opgehaald. Het bedrijf werd in 2021 stilletjes opgericht en onthult nu zijn eerste producten. Akeana werd opgezet door oud-werknemers van Marvell Technology die voorheen werkten aan de ThunderX2- en ThunderX3-Arm-serverprocessors.

De drie processorontwerpen die Akeana nu uitbrengt, zijn gebaseerd op RISC-V, een instructiesetarchitectuur die volledig open source is. Akeana heeft drie ontwerpen van cpu-cores uitgebracht. De Akeana 100-serie heeft 32bit-RISC-V-cores en is bedoeld om bijvoorbeeld embedded hardware en iot-apparaten aan te sturen, hoewel de cores volgens de start-up ook geschikt zijn voor pc's.

De Akeana 1000-serie heeft op zijn beurt 64bit-cores, ondersteuning voor zowel in-order- als out-of-order-pipelines en een memory management unit, oftewel mmu. Daarmee ondersteunt deze serie volwaardige besturingssystemen. De cores ondersteunen ook multithreading. Klanten kunnen de ontwerpen daarnaast uitbreiden met extensies. Akeana noemt bijvoorbeeld hypervisorextensies en AI-computationextensies. Volgens Akeana is de 1000-serie 'geoptimaliseerd voor een breed scala aan toepassingen'. De fabrikant noemt onder meer smarthomeapparatuur en wearables.

Tot slot komt de start-up met de Akeana 5000-serie, die specifiek bedoeld is voor high performance applicaties. Die serie kan volgens het bedrijf worden ingezet voor onder andere mobiele apparaten die op Android of Linux draaien, maar ook voor datacenters of cloudclusters. Volgens Akeana hebben deze cores 'aanzienlijk hogere' singlethreaded prestaties dan de 1000-serie, hoewel het bedrijf geen concrete benchmarks deelt.

Akeana zegt dat bedrijven de 1000- en 5000-cores kunnen combineren op een enkele chip. Dat moet dan vergelijkbaar zijn met een big.Little-opbouw, waarbij krachtige cpu-kernen worden gecombineerd met energiezuinigere cores. Bedrijven kunnen clusters met maximaal acht Akeana-cores samenstellen. Het is echter niet duidelijk hoeveel van die clusters er maximaal op een chip geplaatst kunnen worden.

De RISC-V-cores zijn van nature configureerbaar en aanpasbaar. Iedere genoemde coreserie komt beschikbaar in verschillende varianten. Die varianten krijgen bijvoorbeeld verschillende cachegroottes en pipelineconfiguraties. Klanten kunnen de cores ook aanpassen met extensies, zoals de genoemde AI- of hypervisorextensies. Er zijn echter ook uitbreidingen voor cryptografie, extra cache, ondersteuning voor custom instructies en meer.

Akeana gaat zelf geen volledige processors maken. De start-up stelt zijn RISC-V-coreontwerpen puur beschikbaar voor andere bedrijven, die deze in licentie kunnen nemen en daarmee hun eigen socs kunnen ontwerpen. Het gaat daarmee concurreren met Arm, dat een soortgelijke bedrijfsstrategie aanhoudt. De drie genoemde coretypes zijn per direct beschikbaar.