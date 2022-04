Heb je je wel eens afgevraagd waarom je al tientallen jaren Windows op je AMD- of Intel-systeem kunt gebruiken en dat hele oude stuk software nog steeds werkt? Of waarom de apps die je op je smartphone draait niet beschikbaar zijn op je desktop of laptop? Of waarom de overstap van Apple destijds, in 2006, nogal wat voeten in aarde had? Of waarom Windows RT eigenlijk nooit van de grond is gekomen?

Al die vragen hebben, direct of zijdelings, met de processors waarop je hardware draait te maken, en specifieker, met de taal die de processors spreken. Het besturingssysteem is uiteraard ook een belangrijk onderdeel, maar een laagje dieper moet dat besturingssysteem, en de programma's die erop draaien, met de hardware 'praten'. En dat praten gaat net als bij ons mensen in verschillende talen, en niet alle hardware spreekt dezelfde taal.