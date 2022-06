StarFive kondigt VisionFive V1-bord met dualcore RISC-V-soc aan voor 150 dollar

StarFive heeft een nieuwe VisionFive V1-singleboardcomputer getoond. Het bord krijgt onder andere een dualcore RISC-V-soc. Het lijkt een vernieuwde versie van de BeagleV-sbc te betreffen, die begin dit jaar werd aangekondigd maar nooit in productie is gegaan.

Het Chinese bedrijf StarFive gaat de VisionFive V1 op 8 december officieel presenteren tijdens een RISC-V-summit in San Francisco, schrijft Duitse techwebsite Heise. Er zijn al specificaties en slides van de singleboardcomputer verschenen. Daaruit blijkt dat de VisionFive V1 beschikt over een StarFive JH7100-soc, die twee SiFive U74 heeft die op 1,5GHz draaien en gebaseerd zijn op de RISC-V-architectuur. Deze cores moeten ongeveer de prestaties van Arm Cortex-A55-kernen leveren.

Verder krijg de VisionFive V1 8GB Lpddr4-geheugen en 2MB L2-cache. De singleboardcomputer krijgt daarnaast een omvang van 100x72mm en krijgt vier USB 3.0-aansluitingen, een gpio-header met 40 pins, een 3,5mm-jack en een MicroSD-kaartlezer. De sbc krijgt ook een HDMI 1.4-aansluiting, een RJ45-connector voor gigabit-ethernet en ondersteuning voor Wi-Fi 4 en Bluetooth 4.2. De VisionFive V1 wordt via USB-C van stroom voorzien.

Het is nog niet bekend wanneer de VisionFive V1 precies uitkomt. Mogelijk kondigt StarFive de releasedatum aan tijdens de RISC-V-summit op 8 december. De slides van het bedrijf melden wel dat de singleboardcomputer 150 dollar gaat kosten. Het bedrijf werkt ook aan een V2-variant, die onder andere een RISC-V-soc met vier cores moet krijgen.

De VisionFive V1 heeft vrijwel exact dezelfde features als de BeagleV, een singleboardcomputer die werd ontwikkeld door seeed en beagleboard.org en een soc van StarFive zou krijgen. Die sbc werd aangekondigd in januari van dit jaar, maar is nooit in grootschalige productie gegaan en werd in juli volledig geschrapt. StarFive gaf toen al aan dat het bedrijf werkt aan een ander RISC-V-ontwikkelbord. Mogelijk betreft dat de VisionFive V1. Of deze sbc uiteindelijk wel in productie gaat, moet nog blijken.

Bronnen: StarFive-website en slides RISC-V-summit