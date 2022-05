Computerwetenschapper krijgt AMD Radeon RX 6700 XT werkend op RISC-V-pc

Computerwetenschapper René Rebe heeft een AMD Radeon RX 6700 XT-videokaart werkend gekregen op de HiFive Unmatched-RISC-V-pc van SiFive. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen tien uur lang gewerkt aan het patchen van de Linux-kernel.

Via deze patches wist Rebe ondersteuning voor de desktopvideokaart van AMD en de Mesa Gallium 21.1.5-driver toe te voegen aan de Linux-kernel, zo legt hij uit in een YouTube-video. Daarmee wist hij de de AMD Radeon RX 6700 XT werkend te krijgen via het PCIe 3.0-slot van het HiFive Unmatched-ontwikkelbord, dat beschikt over acht bruikbare PCIe 3.0-lanes.

René Rebe heeft de AMD Radeon RX 6700 XT niet alleen gebruikt om een Linux-installatie met grafische interface op te starten. De computerwetenschapper heeft de gpu ook gebruikt voor het renderen van 3d-beelden met hardwareversnelling en het decoderen van video's. Het zou de eerste keer zijn dat een desktop-gpu is gecombineerd met een RISC-V-systeem. Rebe heeft de gpu niet kunnen gebruiken voor het spelen van games.

Het HiFive Unmatched-ontwikkelbord van SiFive is volgens de maker 'de eerste RISC-V-computer'. Het systeem omvat een Mini-ITX-moederbord met geïntegreerde Freedom U740-soc, dat beschikt over vier SiFive U74-cores en een enkele SiFive S7-kern. Het systeem heeft verder 16GB DDR4-geheugen, een PCIe 3.0-connector en twee M.2-aansluitingen, die respectievelijk gebruikt worden voor een ssd en een wifimodule. Verder heeft het ontwikkelbord vier USB 3.2 Gen 1-aansluitingen, een RJ45-connector voor gigabitethernet en een microSD-kaartlezer.

Het systeem ondersteunt Linux-distributies als Debian, Fedora en Yocto en heeft een adviesprijs van 665 dollar. SiFive introduceerde het HiFive Unmatched-ontwikkelbord in oktober vorig jaar en verscheepte eind juni de eerste systemen naar gebruikers. Het systeem is uitgebracht als platform voor ontwikkelaars. Het product is dus niet bedoeld voor regulier desktopgebruik door consumenten.