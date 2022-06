Gerucht: AMD werkt aan Radeon RX 6500 XT en RX 6400 met 4GB GDDR6

AMD werkt mogelijk aan nieuwe Radeon RX 6500 XT- en RX 6400-videokaarten. Die twee kaarten zouden een Navi 24-gpu en 4GB GDDR6-geheugen krijgen. Het is niet bekend wanneer AMD de twee videokaarten officieel aankondigt.

Twitter-gebruiker en bekende leaker Komachi_Ensaka stuitte op de eerste listings voor de Radeon RX 6500 XT en RX 6400. De leaker maakt niet duidelijk waar de twee videokaarten zijn opgedoken, maar meldt wel dat de videokaarten 4GB aan GDDR6-geheugen krijgen. De twee kaarten krijgen naar verwachting ook een Navi 24-gpu. Die moet beschikken over maximaal 16 compute units, meldt VideoCardz. Dat zou neerkomen op maximaal 1024 stream processors.

Eerder dit jaar doken er al verwijzingen naar de Navi 24-gpu's op in AMD's Linux-drivers. De gpu zou de codenaam Beige Coby dragen en 16MB aan Infinity Cache hebben. Het is niet bekend wanneer AMD van plan is om zijn Navi 24-videokaarten uit te brengen. Mogelijk doet het bedrijf dat volgens jaar tijdens de CES. Die beurs vindt plaats tussen 5 en 8 januari in Las Vegas.