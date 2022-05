Analyse: Radeon RX 6600 XT is vooralsnog veel goedkoper dan RTX 3060

Dinsdag las je op Tweakers de review van de AMD Radeon RX 6600 XT. Sinds woensdagmiddag is de kaart daadwerkelijk beschikbaar, vooralsnog tegen veel lagere prijzen dan zijn grootste concurrent, de RTX 3060 van Nvidia.

Zo verliep de introductie

De hoeveelheid kaarten bij winkels in Nederland en andere Europese landen was in vergelijking met eerdere Radeon-introducties vrij fors. Enkele ogenblikken was het mogelijk om een RX 6600 XT bijna voor de adviesprijs van 389 euro aan te schaffen. Diverse fabrikanten hebben marketingsubsidies verstrekt aan winkels om een zeer beperkt aantal kaarten voor de adviesprijs te kunnen verkopen. Volgens bronnen die Tweakers sprak, ging het soms om niet meer dan een handvol kaarten per winkel. De rest van de leveringen van de videokaarten gebeurde voor prijzen die het onmogelijk maakte om de consumentenprijs in de buurt te laten komen van de adviesprijs.

Actuele prijs-prestatieverhouding

Vooralsnog lijken de prijzen van verkrijgbare RX 6600 XT's te stabiliseren op iets meer dan 500 euro. Daarmee zijn ze nog altijd fors goedkoper dan de Nvidia GeForce RTX 3060, die op het moment van schrijven minstens 689 euro kost. Dat is opvallend, want op papier heeft de RTX 3060 een 40 euro lagere adviesprijs dan de RX 6600 XT. In onze review spraken we dan ook de verwachting uit dat de RX 6600 XT in mum van tijd voor soortgelijke prijzen over de toonbank zou gaan.

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de prijs-prestatieverhouding. Die hebben we in de tabel hieronder berekend van alle midrange-videokaarten, door de gemiddelde prestaties in onze benchmarks op 1080p ultra te delen door de actuele prijs. De Radeon RX 6600 XT blijkt nu een beduidend betere deal dan de concurrentie, met 0,20fps per euro. De RX 6600 XT komt er extra goed uit doordat de RTX 3060 op dit moment de minst gunstige videokaart in het midrangesegment is met 0,13fps per euro, hoewel hij op papier zelfs goedkoper had moeten zijn dan de RX 6600 XT. In de praktijk strijdt de RX 6600 XT nu vooral tegen de RTX 2060, en die slag wint de nieuwe AMD-kaart uiteraard eenvoudig.

Vooruitblik

De vraag is hoe lang het nog gaat duren dat de RX 6600 XT een relatief gunstige prijs-prestatieverhouding heeft. De voorraden bij release waren weliswaar groter dan bij voorgaande introducties van Radeon RX 6000-videokaarten, maar zijn op het moment van schrijven vergelijkbaar met hoeveel RTX 3060's de meeste winkels hebben liggen. Als geen continue stroom van uitleveringen op gang komt, lijkt het alsnog een kwestie van tijd voordat de RX 6600 XT ook in prijs gaat stijgen tot ruwweg het niveau van de RTX 3060.

Aan de andere kant zitten zowel winkels als Nvidia zelf er ook niet op te wachten om nu een voorraadje videokaarten op te bouwen, want de verwachting is nog altijd dat de prijzen in de tweede helft van het jaar langzaam verder zullen dalen. Bronnen in de markt melden aan Tweakers dat Nvidia overweegt om al dan niet indirect met de prijzen van zijn midrangevideokaarten te gaan spelen, bijvoorbeeld door meer allocatie vrij te maken voor de gpu's in de RTX 3060 en RTX 3060 Ti.

Kortom, hoewel de release van de Radeon RX 6600 XT in technisch opzicht niet de meest spannende was, lijkt de introductie wel een duwtje de goede kant op voor de videokaartenmarkt te zijn. Of AMD de prijsstelling van de RX 6600 XT kan volhouden door genoeg kaarten uit te leveren, en hoe Nvidia daarop gaat reageren, moeten we de komende weken gaan zien.