Microsoft vecht overheidscontract van 10 miljard dollar aan tussen NSA en Amazon

Microsoft vecht een overheidscontract aan dat Amazon Web Services heeft gewonnen bij de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Het contract moet de cloudinfrastructuur van de inlichtingendienst ondersteunen en zou tien miljard dollar opleveren voor AWS.

De exacte details van het overheidscontract zijn niet bekend maar volgens website Nextgov heeft de aanstelling van Amazon Web Services te maken met de plannen van de Amerikaanse National Security Agency om zijn datainfrastructuur verder te verplaatsen naar een cloudomgeving.

Microsoft is het volgens Nextgov niet eens met de beslissing van de NSA om voor AWS te kiezen. Eind vorige maand zou het bedrijf administratief protest hebben aangetekend bij het Government Accountability Office. "Op basis van de beslissing van de NSA dienen we een administratief protest in. We voeren hierbij onze rechten uit en zullen dit doen op een verantwoordelijke en eerbiedige wijze", aldus een woordvoerder van Microsoft aan Nextgov.

Het is niet de eerste keer dat Amazon en Microsoft strijden om een overheidscontract en de toekenning ervan aan de andere partij, betwisten. In het najaar van 2019 gaf het Amerikaanse ministerie van Defensie het cloudcontract voor het JEDI-project aan Microsoft. Het JEDI-project, ofwel het Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, is onder andere bedoeld om het Amerikaanse leger betere toegang tot defensie-data te geven op slagvelden en andere afgelegen gebieden. Amazon vocht vorig jaar de toewijzing aan Microsoft aan en kreeg bij een Amerikaanse rechter gelijk. Hierop moest het voorbereidende werk stil worden gelegd. Begin vorige maand werd het project definitief stopgezet omdat het Pentagon een nieuw 'multi-vendor' contract verkiest.