NSA waarschuwt voor risico's van dns-over-https voor bedrijfsnetwerken

De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA waarschuwt bedrijven voor het gebruik van dns-over-https. Volgens de NSA zitten er veel risico's aan DoH waardoor bedrijven de controle kunnen verliezen over hun dns-verkeer. De dienst raadt bedrijven aan daarom goed op te letten.

De National Security Agency waarschuwt voor de implementatie van dns-over-https in een bulletin aan het Amerikaanse bedrijfsleven. De veiligheidsdienst zet daarin de voor- en nadelen van DoH op een rij. "Nu versleutelde dns-verzoeken steeds populairder worden moeten netwerkbeheerders goed begrijpen hoe ze dat op hun eigen netwerken moeten implementeren", schrijft de dienst.

In het bulletin legt de NSA uit wat DoH is en wat de voordelen ervan zijn, maar een significant deel gaat over de mogelijke risico's. Zo waarschuwt de NSA voor een 'vals gevoel van veiligheid', de mogelijkheid om dns-monitoring te omzeilen en de gevaren van een verkeerde configuratie. "Hoewel dns-over-https goed voor meer privacy voor thuisgebruikers zorgt, kan het in enterprise-omgevingen risico's opleveren als het niet juist is geïmplementeerd", zegt de NSA. De dienst raadt bedrijven daarom aan goed te kijken naar die implementatie, zodat bedrijven alleen de resolver gebruiken van het bedrijf zelf.

De NSA zegt dat DoH op veel lokale apparaten makkelijk in te stellen is, maar dat steeds meer losse software of apparatuur ook van DoH gebruik maakt en dat beheerders daarop moeten letten door alternatieve resolvers uit te schakelen of te blokkeren.

Bij dns-over-https worden dns-verzoeken versleuteld. Dat is in theorie goed voor de privacy van gebruikers omdat bijvoorbeeld providers de verzoeken niet meer kunnen uitlezen, maar de verzoeken gaan in plaats daarvan juist langs commerciële partijen zoals Google of CloudFlare en leveren zo mogelijk juist meer privacyrisico's op. Steeds meer verschillende softwaremakers implementeren hun eigen versie van DoH, maar door al die verschillende implementaties is het moeilijk centraal toezicht te houden. Zo heeft Google in Chrome een andere implementatie dan Microsoft die het direct via het besturingssysteem regelt, en gebruikt Apple ook weer een eigen implementatie. Tweakers schreef in 2019 een uitgebreid achtergrondartikel over dns-over-https.