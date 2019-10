Dns wordt ook wel 'the last mile' van het internet genoemd: het laatste stukje dat een internetpakketje aflegt voordat het een website voorschotelt. Uitgerekend dat stukje internet wordt volledig in plaintext verstuurd. Het versleutelen van dns-verzoeken levert namelijk meer problemen op dan je misschien zou denken.

Je zou het bijna vergeten, maar er was een tijd dat we al onze WhatsApp-berichtjes over een onversleutelde verbinding verstuurden, waarbij iedereen die tussen zender en ontvanger in zat, zomaar kon meelezen wat je schreef. Pas een half jaar ná de overname door Facebook voegde WhatsApp eind-tot-eindversleuteling toe aan de app. Daarvóór gingen al die miljoenen berichtjes over en weer gewoon in plain text door de ether, leesbaar voor iedereen.

Er is veel veranderd sinds 2014. Waar het eerst nog doodnormaal was om onversleuteld te chatten en te browsen, is de tendens inmiddels radicaal de andere kant opgegaan. Als je anno 2019 een chat-app uitbrengt zónder versleuteling, kun je op weinig sympathie en gebruikers rekenen, en door Let's Encrypt kun je zelfs de onbenulligste blog van een groen slotje voorzien. Inmiddels geven browsers als Chrome, Firefox en Edge ook prominent weer wanneer een website niet versleuteld is.

Encryptie lijkt dus inmiddels de standaard, maar dat betekent nog niet dat al het internetverkeer al versleuteld is. Of in ieder geval, het volledige proces van een internetverbinding. Er zijn namelijk nog een paar losse eindjes die zonder versleuteling worden uitgevoerd en dat betekent dat die gemakkelijk kunnen worden afgeluisterd of gemonitord.

Dns nog onversleuteld

Een zo'n eindje is de verbinding met een dns-server. Dit proces van het opzoeken van de domeinnaam die bij een ip-adres hoort, verloopt nu nog onversleuteld, niet zo gek voor een protocol dat al sinds 1983 bestaat en tot nu toe niet veel reden heeft gehad om te veranderen. Iets niet versleutelen heeft nadelen, zoals je verwacht. Het maakt het namelijk relatief eenvoudig voor een internetprovider om te achterhalen welke websites iemand bezoekt of door wie een bepaalde website bezocht is. Daarom werken browsermakers aan een nieuw protocol: dns-over-https, waarbij ook dat laatste stukje verkeer wordt versleuteld.

Het dns-protocol is op dit moment nog volledig onversleuteld, maar dat begint langzaam te veranderen

Dns-over-https lijkt op het eerste gezicht veel voordelen te hebben. Encryptie van internetverkeer is immers altijd een verbetering, want als internetter blijf je voor meer partijen anoniem. Toch leidt de implementatie van het protocol de laatste maanden tot stevige discussies. Dns-over-https heeft voor- en tegenstanders, die het protocol heel goed of juist helemaal niets vinden.