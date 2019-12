Mozilla voegt NextDNS toe aan Firefox als tweede dns-over-https-resolver

Mozilla heeft NextDNS als tweede dns-over-https-provider toegevoegd aan Firefox. Daarmee wil de browsermaker internetters meer keus geven voor het versleutelen van hun internetverkeer. Tot nu toe werd alleen Cloudflare standaard voorgesteld als provider.

Mozilla is een samenwerking aangegaan met NextDNS onder het eerder aangekondigde Trusted Recursive Resolver-programma. Dat is een programma waarmee Mozilla bepaalt of dns-providers voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van veiligheid en privacy. NextDNS is naast Cloudflare de tweede provider die daardoor dns-over-https kan aanbieden in Firefox, schrijft Mozilla in een blogpost. NextDNS is een dns-resolver die ook een ingebouwde tracking- en adblocker heeft.

Mozilla biedt sinds eerder dit jaar de optie aan om dns-queries in de browser te versleutelen. Dat doet het bedrijf door ze om te leiden via een derde partij, specifiek Cloudflare. Sinds de zomer staat dit zogeheten dns-over-https-protocol standaard aan voor gebruikers. Tweakers schreef daar destijds een uitgebreid achtergrondverhaal over. Firefox is niet de enige browser die DoH aanbiedt. Google doet dat ook in Chromium, waardoor het automatisch ook in browsers als Edge of Brave zit. Bij Chrome is het echter mogelijk om te kiezen uit verschillende dns-resolvers. Bij Firefox was het wel mogelijk de dns-resolver handmatig te veranderen, maar gebruikers moesten dan wel zelf de gegevens daarvan opzoeken.

Met het toevoegen van NextDNS als alternatief voor Cloudflare reageert Mozilla op de kritiek van veel gebruikers. Die waren niet blij met het feit dat alle dns-verzoeken via het Amerikaanse Cloudflare liepen. Die centralisatie van dns-queries via een commercieel bedrijf kwam Mozilla op kritiek te staan, iets dat het bedrijf nu erkent. "Voor de meeste gebruikers is het moeilijk te zeggen waar hun dns-verzoeken heen gaan en wat de resolver daarmee doet", schrijft het bedrijf in een blogpost. "Met het Trusted Recursive Resolver-programma kan Mozilla eisen dat dns-providers goede privacyvoorwaarden hebben voor zij zich aansluiten."