Belgische politie richt team op voor snelle respons bij cyberaanvallen

De Belgische politie heeft de Quick Reaction Force opgericht, een eenheid die snel en efficiënt moet kunnen optreden bij 'zware cyberaanvallen'. De unit moet bij cyberincidenten bij kritieke infrastructuur de eerste waarnemingen doen en snel bewijselementen verzamelen.

Het gaat niet om een nieuwe eenheid binnen de politie, maar om een pool die is samengesteld uit medewerkers van de verschillende cybercrime-eenheden van de Belgische politie, schrijft De Tijd. Dit zijn medewerkers die 'over de nodige competenties beschikken' om computercriminaliteit in complexe netwerkomgevingen te kunnen onderzoeken. De leden krijgen nog een opleidingstraject om die competenties te kunnen versterken. Om hoeveel agenten het gaat, is niet bekend.

De focus van de Quick Reaction Force komt op kritieke infrastructuren, vitale sectoren en 'complexe criminele cyberinfrastructuren' te liggen. Volgens De Tijd zouden incidenten in de telecomsector hier onder kunnen vallen. Proximus, destijds nog werkzaam onder de naam Belgacom, werd in 2013 gehackt door een buitenlandse inlichtingendienst. Zware gevallen van ransomwareaanvallen zouden ook door het team aangepakt moeten worden. Daarbij worden aanvallen zoals WannaCry genoemd, een destructieve ransomware die onder meer Britse ziekenhuizen hard trof. Andere voorbeelden zijn aanvallen in de bank-, energie- en transportsector.

Het opzetten van het team is een gevolg van het Belgische cybernoodplan, waarvoor in 2017 groen licht werd gegeven door de Belgische regering. Voor het opzetten van het team is de politie de samenwerking aangegaan met Belgische diensten als Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en het Centrum voor Cybersecurity.