Belgisch bedrijf voor productie weefgetouwen ligt stil door ransomware

De Belgische weefgetouwenproducent Picanol is maandag getroffen door een aanval met ransomware. Het bedrijf bevestigt dat de systemen volledig plat liggen, wat naar eigen zeggen nogal problematisch voor de productieactiviteiten is.

Communicatiedirecteur van Picanol, Frederic Dryhoel, zegt tegen de VRT dat collega's in een Chinese vestiging van het bedrijf als eerste melding maakten dat een aantal it-systemen niet bereikbaar waren. Dat bleek later ook het geval te zijn bij de afdeling in het Belgische Ieper en in Roemenië.

Volgens de woordvoerder liggen de it-systemen van het bedrijf inmiddels volledig plat en dat is nogal problematisch, omdat de gehele productie computergestuurd is. Daardoor ligt een groot deel van de productie stil en dat zal in ieder geval nog tot en met dinsdag het geval zijn, meldt Dryhoel. Wel is het bedrijf bezig om back-upsystemen in te schakelen.

Het is onduidelijk om wat voor ransomware het gaat. De Standaard meldt dat Picanol van de hackers al de vraag heeft gekregen om met hen in contact te treden. Het Belgische bedrijf stelt dat het niet zal meewerken met de hackers en heeft de politie ingelicht. Het is onbekend hoeveel losgeld de criminelen vragen voor het ongedaan maken van de cryptomalware.

De website van het bedrijf is op het moment van schrijven te benaderen. Picanol heeft 2300 medewerkers in dienst, waarvan er 1600 werken in de vestiging in Ieper. Wereldwijd heeft de producent van weefgetouwen veertien vestigingen.