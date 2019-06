Bedrijf voor vliegtuigonderdelen in België ligt stil wegens ransomware

De Belgische vestiging van het Amerikaanse bedrijf Asco in Zaventem ligt al zeker twee dagen stil omdat de interne systemen getroffen zijn door ransomware. Zo'n duizend personeelsleden zijn daardoor noodgedwongen niet aan het werk.

Asco werd vrijdag getroffen door een ransomwareaanval. Sindsdien is het bedrijf bezig de situatie op te lossen. De activiteiten zijn stilgelegd, en ook woensdag wordt er niet gewerkt, meldt de VRT. Details over de aanval zijn niet bekend. Zo is niet bekend hoeveel losgeld de criminelen vragen voor het ongedaan maken van de cryptomalware.

Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie, en externe deskundigen in de arm genomen om de aanval ongedaan te maken. Asco is één van oorsprong Belgisch bedrijf maar vorig jaar werd de onderneming overgenomen door het Amerikaanse Spirit AeroSystems. Het bedrijf levert technische vliegtuigonderdelen aan onder andere Boeing en Lockheed Martin. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan veertienhonderd medewerkers en naast België ook vestigingen in Duitsland, Canada en de VS.

Criminelen richten zich in toenemende mate op bedrijven met ransomwareaanvallen. De kans dat bedrijven betalen om het beheer over hun systemen terug te krijgen zou groter zijn dan bij consumenten. Ook kunnen de criminelen hogere bedragen vragen.