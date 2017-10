Univé introduceert consumentenverzekering voor onder meer ransomware

Verzekeraar Univé heeft een verzekering voor consumenten geïntroduceerd onder de naam Zorgeloos Online. Klanten kunnen daar aanspraak op maken als hun computer bijvoorbeeld is getroffen door ransomware. Losgeld is niet verzekerd.

Volgens Univé is alleen de schade verzekerd 'die daadwerkelijk is geleden door een cyberincident'. Als een apparaat bijvoorbeeld onbruikbaar wordt door ransomware, dan vergoedt de verzekeraar de kosten voor vervanging tot een maximum van vijfduizend euro. Het bedrijf vergoedt niet het betalen van losgeld om bestanden terug te krijgen. Ook is er vergoeding voor het 'inschakelen van een expert om data terug te vinden of terug te zetten'.

Voorwaarde is wel dat klanten die de verzekering afsluiten, gebruikmaken van de Sense-router van F-Secure, die het Finse beveiligingsbedrijf eind 2015 aankondigde. Die wordt door Univé samen met de bijbehorende app zonder aanvullende kosten meegeleverd in de vorm van een bruikleenconstructie. De router controleert het netwerkverkeer van aangesloten apparaten met behulp van zelflerende software en definities van bedreigingen die aanwezig zijn op een server van F-Secure.

Onder 'cyberincident' verstaat Univé elke toegang zonder toestemming door een derde tot het thuisnetwerk, daaraan verbonden apparaten en tot digitale gegevens. Dat kan volgens de verzekeraar gebeuren door bijvoorbeeld malware of phishing. VKG kwam samen met Axa al eens eerder met een soortgelijke verzekering voor particulieren. De variant van Univé kost twaalf euro per maand.