Streacom maakt inklapbare benchtable voor mini-itx-systemen

Streacom heeft een kleinere versie van zijn BC1 Open Benchtable aangekondigd. De Mini-variant is geschikt voor mini-itx-moederborden. Net als het grote model is de benchtable inklapbaar en toolless te gebruiken.

De BC1 Mini Open Benchtable heeft ingeklapt afmetingen van 230x190x8mm. Uitgeklapt is de hoogte 78mm en het moederbord wordt op een hoogte van 25mm boven de benchtable gemonteerd. Het geheel is gemaakt van geanodiseerd aluminium en weegt 805 gram. Onder de benchtable is ruimte voor een voeding met sfx- of sfx-l-formaat.

Een Community Edition van de kleine benchtable wordt aangeboden op de website van het Open Benchtable-initiatief. Dat is opgezet door overklokkers van verschillende websites in samenwerking met Streacom. De prijs is 164 dollar, omgerekend met btw is dat momenteel zo'n 169 euro.

Ongeveer over een maand moet de BC1 Mini beschikbaar komen in winkels. Streacom gaat de benchtable leveren in de kleuren zilver, rood en zwart. De zwarte en rode versies hebben een meerprijs van respectievelijk 10 en 20 dollar.