Nintendo Switch-update voegt beperkte opnamefunctie voor gameplay toe

De meest recente versie van de Nintendo Switch-firmware bevat een functie waarmee gebruikers een korte opname kunnen maken van gameplay. De functie is momenteel beschikbaar voor een beperkt aantal games.

In de releasenotes van de update schrijft Nintendo dat de functie werkt door de knop voor het vastleggen van een schermafbeelding ingedrukt te houden. Daarmee kunnen spelers maximaal de laatste dertig seconden vastleggen. Ze kunnen vervolgens het begin en het einde van elke clip bepalen en het filmpje uploaden naar Facebook of Twitter. Vastgelegde clips komen ook terecht in het album.

De functie werkt momenteel alleen met vier games: Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS en Splatoon 2. Nintendo geeft geen uitsluitsel over wanneer meer games de functionaliteit gaan ondersteunen.

Een andere wijziging in de update is een functie voor het overzetten van gebruikersdata en savegames naar een andere Switch. Daarvoor moeten beide consoles over de laatste update beschikken en moet het gebruikersaccount dat de gebruiker wil overzetten verbonden zijn met een Nintendo-account. Door het overzetten gaat ook gekochte software mee naar de tweede console.