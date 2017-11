Gerucht: Nintendo wil Switch-productie naar 25 miljoen exemplaren verhogen

Volgens bronnen die bekend zijn met de plannen van Nintendo wil het bedrijf in zijn komende fiscale jaar, dat begint in april, 25 tot 30 miljoen Switch-consoles produceren. Het Japanse bedrijf zou dit aantal nog naar boven bij kunnen stellen.

Dat is afhankelijk van de verkoopcijfers van de console tijdens de feestdagen, zo zeggen de bronnen tegen The Wall Street Journal. Nintendo zou zijn partners van zijn voornemens op de hoogte hebben gesteld. Onlangs maakte Nintendo bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekend dat het tot nu toe bijna 8 miljoen exemplaren van de Switch heeft verkocht.

Het bedrijf verwachtte in eerste instantie in het eerste jaar na de release van de Switch 10 miljoen exemplaren zou verkopen, maar stelde die verwachting bij naar 14 miljoen voor het huidige fiscale jaar. Het nam daarom de beslissing om de productie te verhogen. De Switch ging in maart van dit jaar in de verkoop en per console zijn er 3,6 games geleverd; het totaal staat nu op 27,48 miljoen Switch-games.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers gaf Nintendo inzicht in de manier waarop kopers de console gebruiken. Het bleek dat de handheldmodus populairder is bij spelers ten opzichte van de plaatsing in het bijbehorende dock. De grootste groep spelers op de Amerikaanse markt zijn overwegend mannen tussen de 25 en 34 jaar.