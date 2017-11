Destiny 2 krijgt met release van Curse of Osiris-uitbreiding 4k en hdr

Ontwikkelaar Bungie meldt dat Destiny 2 bij de komst van de nieuwe uitbreiding, Curse of Osiris, ook 4k en hdr krijgt. Spelers met een Xbox One X of een PlayStation 4 Pro kunnen volgens Bungie van deze wijzigingen gebruikmaken.

Bungie noemt expliciet alleen deze twee consoles in de aankondiging van de komst van 4k-resolutie en hdr, waarbij het spreekt van 'adaptive screen resolution' in relatie tot 4k op de PS4 Pro. De Xbox One S kan bijvoorbeeld ook hdr weergeven. Sony voegde vorig jaar hdr-ondersteuning toe aan de PlayStation 4 met de 4.0-update.

Zoals eerder bekendgemaakt, komt de Curse of Osiris-uitbreiding uit op 5 december. In de dlc vervolgt de speler het verhaal van zijn Guardian met nieuwe missies die zich op Mercurius afspelen. Er zal veel meer van Mercurius te zien zijn dan tot nu toe het geval was in de Destiny-games. Ook zal er meer bekend worden over Osiris.

De dlc bevat naast nieuwe missies ook nieuwe wapens, bepantsering, co-op modi en multiplayer-arena's. Verder is er een nieuwe planeet om te ontdekken. De pc-versie van de game ondersteunt al langer hdr-weergave.