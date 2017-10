Bungie trekt onterechte bans van spelers pc-versie Destiny 2 in

Bungie heeft toegegeven dat er spelers van de pc-versie van Destiny 2 zijn die onterecht een ban hebben gekregen. Volgens de ontwikkelaar kunnen deze spelers het spel intussen weer spelen. Bungie ontkent dat de bans te maken hadden met het gebruik van software met overlays.

In een bericht dat Bungie woensdagavond online heeft gezet, ontkende de ontwikkelaar aanvankelijk dat er spelers ten onrechte waren geband. Het artikel was een reactie op veel klachten die direct na de release van de pc-versie verschenen. Gebruikers stelden dat zij vrijwel direct een ban kregen en dat werd door de spelers in verband gebracht met het gebruik van software met overlays zoals Fraps, Afterburner of Discord.

In het bericht zei Bungie dat er vierhonderd spelers een ban hadden ontvangen en dat het allemaal terechte bans waren. Enkele uren later heeft de ontwikkelaar een update toegevoegd met de mededeling dat er ook een groep spelers ten onrechte een ban heeft gekregen. Die spelers zouden het spel weer moeten kunnen spelen intussen. Op Reddit zijn er gebruikers die inderdaad melden dat hun ban is ingetrokken.

Het is niet duidelijk hoeveel spelers er onterecht een ban hebben gekregen. Ook geeft Bungie geen uitleg over wat er mis is gegaan. Wel zegt de ontwikkelaar dat er geen automatisch proces is dat bans uitdeelt voor het gebruik van software met overlays. Dergelijke software wordt niet ondersteund door de game en werkt niet in het spel, maar een poging tot het gebruik van programma's als Fraps, Afterburner, Discord, Xsplit of OBS levert geen consequenties op.

Pc-versie Destiny 2, screenshot door Reddit-gebruiker CosmicPajamas