Google brengt preview van Android 8.1 uit

Google heeft een previewversie van Android 8.1 uitgebracht. Gebruikers kunnen over-the-air een update krijgen in het bètaprogramma van de zoekgigant. Ook is het mogelijk om de system images te flashen via een pc. Er is weinig veranderd in de nieuwe versie.

De grootste wijziging voor eigenaren van de Pixel 2 is dat de Pixel Visual Core-soc aanstaat in Android 8.1 Dat is Googles eigen soc voor een snellere verwerking van camerabeelden. Dat kan alleen in de Pixel 2 en Pixel 2 XL, omdat alleen die de nieuwe chipset aan boord hebben.

Android 8.1 voegt daarnaast een api toe voor neurale netwerken om die techniek voor ontwikkelaars makkelijker beschikbaar te maken. Ook kunnen apps voortaan nog maar een notificatie per seconde sturen. De preview is uitgekomen voor de Pixel 2-serie, Pixel-serie, Pixel C-tablet, Nexus 5X en Nexus 6P. De uiteindelijke versie van Android 8.1 moet voor het einde van het jaar uitkomen. Tegelijkertijd heeft Google Android Studio 3.0 uitgebracht.

De preview komt enkele maanden na de release van Android 8.0. Google had al aangekondigd dat Android 8.1 eraan kwam toen het bedrijf informatie over de Pixel Visual Core naar buiten bracht.