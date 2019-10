Google kondigt Android Studio 4.0 aan met Jetpack Compose

Google heeft Android Studio 4.0 aangekondigd, de volgende versie van zijn software voor het ontwikkelen van Android-apps. Daarin zit Jetpack Compose, een manier om sneller een gebruikersinterface voor een app te maken.

Jetpack Compose werkt met Kotlin-api's en is een toolkit om een interface te maken binnen Android Studio. Daarbij zien ontwikkelaars een live preview van wijzigingen in beeld en de bedoeling is dat dankzij Jetpack Compose minder code geschreven hoeft te worden om een interface te maken in een app.

In Jetpack komt nu ook ondersteuning voor CameraX, waarmee de camerasoftware van veel Android-smartphones werkt. Daardoor moet het minder moeite kosten om code te schrijven die werkt met de camera's van veel smartphones. Studio 4.0 bevat ook ondersteuning voor Java 8-library's en een nieuwe Motion Editor. Android Studio 4.0 is beschikbaar als experimentele Canary-versie. De stabiele versie van Android Studio heeft versienummer 3.5, terwijl er een bèta is van 3.6.

Google kondigt de nieuwe Android Studio aan op zijn eigen Dev Summit. Daar zei het bedrijf ook dat inmiddels 60 procent van de apps in de top duizend gebruik maakt van Kotlin. De ondersteuning daarvoor zit pas sinds een paar jaar in Android.

Eerder deze week zei de zoekgigant al dat ontwikkelaars die apps willen ontwikkelen voor auto's met Android-besturingssystemen een emulator kunnen downloaden met daarin toegang tot de Play Store. Eerder was er al wel een image voor een emulator, maar die bevatte de Play Store niet.