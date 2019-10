Canon werkt aan EOS-1D X Mark III-spiegelreflexcamera

Canon kondigt de ontwikkeling van de EOS-1D X Mark III-dslr aan. De nieuwe spiegelreflexcamera is gericht op sport- en natuurfotografen. Canon belooft onder andere verbeterde autofocus en een verbeterde 4k-filmfunctie. Het is nog niet duidelijk wanneer de camera uitkomt.

Canon geeft nog geen details over de beeldsensor van de EOS-1D X Mark III. In de 1D X Mark II, die begin 2016 werd aangekondigd, zit een 20,2-megapixelsensor van het fullframeformaat. Wel belooft de fabrikant een hogere fotografeersnelheid. Het nieuwe model haalt 16fps met gebruik van de spiegel en de optische zoeker. In de Live View-modus met de spiegel opgeklapt is dat 20fps. Daarbij kan van zowel de mechanische als de elektronische sluiter gebruikgemaakt worden. De voorganger haalde respectievelijk snelheden van 14fps en 16fps.

Canon legt veel nadruk op de verbeterde autofocus die de 1D X Mark III krijgt. Het focussysteem dat ingezet wordt bij gebruik van de optische zoeker maakt gebruik van een sensor met '28 keer de resolutie' van die in de 1D X Mark II. Ook zegt Canon dat de camera beter scherp kan stellen bij slechte lichtomstandigheden en dat het af-systeem deep learning gebruikt om de focus te verbeteren. Hoeveel focuspunten er beschikbaar zijn is nog niet duidelijk.

De beeldsensor krijgt ook Dual Pixel AF, ofwel fasedetectiepixels op de sensor. Die zullen horizontaal 90 procent van het oppervlak beslaan en de volledige hoogte. Er zijn 525 autofocuszones waaruit gekozen kan worden.

De 1D X Mark III moet ook langere burstopnames kunnen maken op hoge snelheid. Canon zegt dat er vijf keer zo lang gefotografeerd kan worden in raw-formaat. Foto's worden opgeslagen op CF Express-kaarten en er zijn twee sleuven voor dat geheugentype aanwezig. Nieuw is de mogelijkheid om foto's op te slaan in heif-formaat, dat is een bestandsformaat met 10bit-weergave en compressie. Apple gebruikt dit ook voor zijn iPhones. Het nieuwe formaat is beschikbaar naast de opties voor raw en jpg.

Verder moet de 1D X Mark III de beste Canon-dslr voor video worden. De spiegelreflex zal kunnen opnemen in 4k-resolutie met maximaal 60fps. De opnames worden in 10bit met 4:2:2-codering weggeschreven. Ook is Canon's C-Log-profiel ingebouwd. Het toestel krijgt een ethernetaansluiting en kan voorzien worden van een optionele wifimodule.

Details over wanneer de camera uitkomt en wat hij gaat kosten heeft Canon nog niet bekendgemaakt. De 1D X-lijn van Canon is met name gericht op professionele sportfotografen. Een release rondom de Olympische Spelen van 2020 zou aannemelijk zijn. De 1D X Mark II uit 2016 kostte bij de release 6400 euro en staat momenteel in de Pricewatch voor 5900 euro.