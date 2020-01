Canon geeft EOS-1D X Mark III-spiegelreflexcamera adviesprijs van 7420 euro

Canon heeft de EOS-1D X Mark III-spiegelreflexcamera geïntroduceerd. Deze high-end-camera blinkt net als zijn voorganger uit in snelheid en is daarmee gericht op sport- en natuurfotografen. De camera heeft een ietwat aangepaste sensor, snelle chips en een hogere fotografeersnelheid.

De Canon EOS-1D Mark III heeft een vernieuwde sensor met een resolutie van 20,2 megapixel van het fullframeformaat. Dat is wat de resolutie betreft geheel vergelijkbaar met de voorganger, maar volgens Canon is de nieuwe sensor voorzien van een nieuwe low-pass filter die meer detail moet opleveren in de geschoten afbeeldingen. Daar komt de toevoeging van de nieuwe Digix X-processor bij. Volgens de fabrikant leidt deze chip tot een drie keer zo snelle beeldverwerkingssnelheid in vergelijking met de EOS-1D Mark II en is de verwerking van de Dual Pixel-autofocus door deze chip 380 keer sneller. Het gaat hier om ofwel fasedetectiepixels op de sensor die horizontaal 90 procent van het oppervlak beslaan en de volledige hoogte. Daarnaast is er een Digic 8-processor aanwezig die specifiek bedoeld voor de autofocus en het meten van de belichting via de zoeker.

De nieuwe camera heeft een verhoogde fotografeersnelheid. Waar de voorganger een snelheid van 14fps met gebruik van de spiegel en de optische zoeker haalde, is dat bij de EOS-1D X Mark III verhoogd naar 16fps. In de livemodus, waarbij de spiegel wordt opgeklapt en het scherm aan de achterkant wordt gebruikt, haalt de nieuwe camera een snelheid van 20fps; dat was 16fps bij de EOS-1D X Mark II. Nieuw is de mogelijkheid om foto's op te slaan in heif-formaat, dat is een bestandsformaat met 10bit-weergave en compressie.

Canon zegt dat het autofocussysteem van de nieuwe camera hoofd- en gezichtstracking heeft en is getraind via deeplearning. In totaal zijn er 191 focuspunten beschikbaar, waarvan er 155 kruisgevoelig zijn. De buffer is schier oneindig met 1000 foto's, al kan dat nog worden opgevoerd door het gebruik van CF Express-kaartjes voor de twee aanwezige sleuven, die beiden dit geheugentype ondersteunen.

Op het vlak van video zijn er ook de nodige verbeteringen doorgevoerd. De camera kan video's in raw opnemen in 12bit met een resolutie van 5,5k en 60 beelden per seconde, waarbij een bitrate van 2600Mbit/s wordt gehaald. Hierbij wordt wel een crop toegepast; zonder crop is 4k met 60fps in 10bit met 4:2:2-sampling mogelijk. Ook is Canon's C-Log-profiel ingebouwd, het toestel heeft een ethernetaansluiting en kan voorzien worden van een optionele wifimodule. Er zijn aansluitingen voor een 3,5mm microfoon, koptelefoons en een mini-hdmi-aansluiting.

De camera is vanaf februari beschikbaar voor een adviesprijs van 7420 euro. De 1D X Mark II uit 2016 kostte bij de release 6400 euro en staat momenteel in de Pricewatch voor 5.500 euro.