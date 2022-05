Canon toont EOS R3-systeemcamera met fotografeersnelheid van 30fps

Canon kondigt de ontwikkeling van een nieuw topmodel aan in zijn serie van spiegelloze camera's. Het gaat om de EOS R3 die boven de bestaande EOS R5 zal worden gepositioneerd. Het nieuwe toestel krijgt een fotografeersnelheid van 30 beelden per seconde.

Net als de EOS-1D X Mark III-spiegelreflexcamera krijgt de spiegelloze EOS R3 een ingebouwde verticale handgreep. De nieuwe fullframecamera krijgt een nieuwe stacked bsi-cmos-sensor die door Canon is ontwikkeld. Verder krijgt de EOS R3 de Digic X-beeldprocessor, die bijvoorbeeld ook al in de EOS-1D X Mark III en de EOS R5 zit.

Canon geeft nog weinig nadere details over de nog uit te komen camera, maar noemt wel alvast de mogelijkheid om te fotograferen met 30 beelden per seconde met volledige autofocus. Dat is hoger dan de burstmodus van 20fps die mogelijk is met de EOS R5 en R6. Met de EOS-1D X Mark III is ook 20fps haalbaar, maar dan moet de spiegel worden opgeklapt en is alleen het scherm op de achterkant te gebruiken; met spiegel daalt de fotografeersnelheid naar 16fps.

Het autofocussysteem van de EOS R3 kan ogen, hoofden en lichamen van sporters en andere snel bewegende onderwerpen volgen en de fabrikant zegt dat er ook nog een andere autofocusvolgfunctie wordt toegevoegd, maar details daarover volgen later.

Verder zal de EOS R3 een verbeterde versie van de Eye Control Function bevatten. Die technologie verscheen voor het eerst in de analoge EOS 5-spiegelreflexcamera en maakt het mogelijk voor de fotograaf om met zijn oog via de elektronische zoeker het gewenste autofocuspunt te selecteren of te verplaatsen. Daarmee zou het gebruik van een joystick of het lcd op de achterkant niet meer nodig moeten zijn om een gewenste focuspunt te kiezen.

Canon kondigt ook de komst van een drietal nieuwe objectieven aan. Het gaat om een 600mm f/4-, een 400mm f/2.8-objectief en een objectief bedoeld voor macro-opnames met een brandpuntsafstand van 100mm en een diafragma van f/2.8. De twee telelenzen krijgen adviesprijzen van respectievelijk 14.230 en 13.220 euro en het macro-objectief moet 1580 euro gaan kosten.