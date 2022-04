Canon kondigt Dual Fisheye-objectief aan voor VR-opnames

Canon heeft het RF 5.2mm F2.8L Dual Fisheye-objectief geïntroduceerd, een objectief voor EOS R5-camera's om 180-graden-VR-opnames te kunnen maken. Het objectief is vanaf december te koop en kost 2240 euro.

De twee naar voren gerichte lenzen hebben een beeldveld van 190 graden en projecteren de twee beelden op de sensor van de camera. Het ontwerp van het objectief zorgt volgens Canon voor 'perfecte uitlijning en synchronisatie' in vergelijking met systemen met twee sensoren. Doordat er maar één sensor is, worden 'subtiele variaties in beeldkwaliteit en belichting' daarnaast vermeden, zegt Canon. De afstand tussen de twee lenzen bedraagt 60mm.

De lenzen van de Dual Fisheye hebben een SWC-coating om overstraling en reflectie van zonlicht te onderdrukken. Het objectief ondersteunt verder gelatine ND-filters en heeft een diafragma van f/2.8 tot f/16. Het objectief is vooralsnog alleen compatibel met de EOS R5. Deze camera heeft een firmwareupdate nodig voor deze overweg kan met het nieuwe objectief. De twee lenzen kunnen samen tegelijk scherpgesteld worden. Ook is het mogelijk een individuele lens met een inbussleutel scherp te stellen. Verder is het objectief stof- en vochtbestendig, is het 121,1x83,6x53,5mm groot en weegt dit 350 gram.

Om de beelden die met het objectief gemaakt worden te kunnen gebruiken, heeft Canon ook de EOS VR Utility-software en de EOS VR Plug-in voor Adobe Premiere Pro aangekondigd. Deze verwerken de beelden van rechthoeken naar VR-beelden. Hiermee kunnen gebruikers de VR-video's en -foto's verwerken en exporteren in diverse resoluties en codecs, met maximaal 8K-bestanden. Voor foto's en korte video's is de software gratis, bij video's langer dan twee minuten is een betaald abonnement nodig.