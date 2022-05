Canon brengt monoculaire Powershot Zoom-camera uit in Europa voor 339 euro

Canon gaat zijn PowerShot Zoom-camera uitbrengen in Europa. Het apparaat is min of meer te beschouwen als een digitale monoculair. De camera heeft een objectief dat in combinatie met digitale zoom een brandpuntsafstand tot 800mm haalt. De PowerShot Zoom kost 339 euro.

De PowerShot Zoom wordt door Canon omschreven als een monoculaire camera en bevat een elektronische zoeker. Het compacte apparaat bevat een 1/3"-sensor met een resolutie van 12 megapixel en een gestabiliseerd f/5.6-6.3-objectief, waarbij gebruikers kunnen kiezen tussen een beeld met een brandpuntsafstand van 100 of 400mm in fullframe-equivalent. Met een digitale zoomfunctie van 2x is ook 800mm mogelijk. Het objectief is gestabiliseerd tot vier stops.

De camera bevat de Digic 8-beeldprocessor die bijvoorbeeld ook in de EOS 850D-spiegelreflexcamera zit. Daardoor kunnen gebruikers foto's met 10fps maken. Verder is er de mogelijkheid om een continue autofocusmodus te gebruiken, waarbij ook gezichtsherkenning wordt ondersteund. Volgens de fabrikant is het mogelijk om video's in 1080p op te nemen met 24, 25 of 30 fps en videobeelden worden in het MP4-formaat opgeslagen.

Canon zegt dat de camera vooral is bedoeld voor gebruikers die bijvoorbeeld buitenactiviteiten ondernemen, zoals wandelaars die naar vogels willen kijken. Daarnaast ziet Canon voor zich dat het een handige gadget is voor toeschouwers van sportwedstrijden.

De camera laadt via een USB-C-aansluiting en genomen foto's en video's worden opgeslagen op een microSD-kaartje. Het is ook mogelijk om beelden door te sturen naar de smartphone via wifi en bluetooth. De PowerShot Zoom weegt 145 gram, krijgt een adviesprijs van 339 euro en is vanaf eind november beschikbaar. Overigens heeft de camera eerder in Japan een succesvol crowdfundingsproces doorlopen.