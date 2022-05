Klant klaagt Canon aan voor uitschakelen scanfunctie wanneer printerinkt op is

Een New Yorker is een class action-rechtszaak begonnen tegen Canon omdat het bedrijf naar verluidt de scan- en faxfuncties uitschakelt wanneer de printerinkt op is. Volgens de hoofdaanklager moet een alles-in-één-printer die functies ook zonder inkt kunnen uitvoeren.

Aanklager David Leacraft vertegenwoordigt in de groepsvordering tenminste honderd en naar zijn schatting zelfs duizenden gedupeerden, zo blijkt uit rechtbankdocumenten gepubliceerd door The Register. "Er is geen inkt nodig voor de scan- en faxfuncties. Inkt bevordert de prestaties van deze functies niet. Het koppelen van de scan- en faxfuncties aan de aanwezigheid van inkt in een alles-in-één-printer heeft geen enkel voordeel, afgezien van het benadelen en financieel beschadigen van de consument", zo luidt de aanklacht. Mocht de rechtbank in New York Leacraft gelijk geven, dan moet de Amerikaanse tak van Canon tenminste bijna 4,3 miljoen euro betalen aan slachtoffers.

Leacraft kocht in maart een Canon Pixma MG2522 All-in-One-printer bij Walmart om daarmee documenten te scannen en te faxen. Naar eigen zeggen zou hij het apparaat niet hebben aangeschaft als hij wist dat scannen en faxen niet meer mogelijk zouden zijn wanneer de printerinkt op is. Volgens de aanklager maakt Canon misleidende reclame en had het bedrijf transparant moeten zijn over het uitschakelen van de functies.

De New Yorkse rechtbank benadrukt dat het niet alleen om de Canon Pixma MG2522 gaat. Andere alles-in-één-printers van het merk zouden bij de afwezigheid van inkt ook niet meer kunnen scannen en faxen. In het rechtbankdocument staan de volgende Canon-printers vermeld: