Microsoft brengt GOTY-editie van Flight Simulator uit op 18 november

Microsoft brengt op 18 november Flight Simulator: GOTY Edition uit. De game krijgt een geüpdatet weersysteem, vroege toegang tot DirectX 12-ondersteuning, nieuwe vliegtuigen en missies. Er worden acht luchthavens en zeven steden in hoge resolutie toegevoegd, waaronder Utrecht.

In de Game of the Year Edition van Microsoft Flight Simulator kan er gevlogen worden met vijf nieuwe toestellen: de Boeing F/A-18 Super Hornet, de VoloCity-luchttaxi, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub en de Aviat Pitts Special S1S.

Er worden acht luchthavens aan de open wereld van de simulator toegevoegd die in hoge resolutie werden nagebouwd. Dat zijn de Leipzig/Halle Airport, de Allgäu Airport Memmingen en de Kassel Airport in Duitsland, Lugano Airport, Zurich Airport en Luzern-Beromunster Airport uit Zwitserland en de Patrick Space Force Base en de Marine Corps Air Station Miramar uit de Verenigde Staten. Er wordt ook informatie toegevoegd van 545 voorheen ontbrekende luchthavens.

Boeing F/A-18 Super Hornet

Microsoft voegt zes nieuwe locaties toe waar Discovery Flights kunnen worden gevlogen. Dat kan binnenkort in het virtuele Helsinki, Freiburg im Breisgau in Duitsland, Mekka in Saoudi-Arabië, Monument Valley in de Verenigde Staten, Singapore en Mount Cook in Nieuw-Zeeland. Er worden ook veertien nieuwe tutorials toegevoegd.

Helsinki, het Duitse Freiburg im Breisgau, het Britse Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle en Nottingham worden toegevoegd als virtuele steden in hoge resolutie die met informatie van Bing Maps en via fotogrammetrie werden opgetrokken. Ook de Nederlandse stad Utrecht zal op deze manier in the Game of The Year Edition verschijnen.

Deze versie van Flight Simulator bevat alle voorgaande verbeteringen en toevoegingen en zal de standaardeditie vervangen. Spelers van de Standard, Deluxe en Premium Deluxe-edities ontvangen de toevoegingen van de GOTY-editie gratis.

Microsoft benoemt verder vroege toegang tot DX12 en een replaysysteem in dev-modus als nieuwe functies. Details over DirectX12-ondersteuning en de replaytool geeft Microsoft naar eigen zeggen morgen tijdens een Q&A.