Monument Valley 3 komt 22 juli uit voor pc en consoles

Deel 3 van de populaire puzzelgame Monument Valley komt op 22 juni ook uit voor console- en pc-gebruikers. Nu is het spel alleen nog mobiel te spelen door Netflix-abonnees.

Ontwikkelaar Ustwo Games zegt tijdens de Wholesome Direct-presentatie dat de game op 22 juli naar alternatieve platformen komt. De game komt dan uit voor zowel de PlayStation 5 als de PlayStation 4. Ook komt de game uit op de Xbox Series X en S en op de Nintendo Switch. Er komt ook een versie voor de pc uit op Steam.

Monument Valley 3 is de opvolger van de eerste twee mobiele puzzelgames, die erg populair waren en heel positief werden ontvangen. Deel 3 kwam eind vorig jaar uit, maar was een Netflix-exclusive die alleen door abonnees van dat spel te spelen was. Monument Valley 1 en 2 kwamen in 2022 al uit voor consoles en de pc.