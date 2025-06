Pc-versie Stellar Blade haalt miljoen verkopen op Steam in eerste week

De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Shift Up zegt dat Stellar Blade sinds april vorig jaar ongeveer drie miljoen keer over de toonbank is gegaan. De pc-versie kwam op 11 juni van dit jaar uit en zou sindsdien al minstens 1 miljoen keer zijn verkocht.

In het persbericht staat te lezen dat Stellar Blade momenteel de populairste singleplayergame van PlayStation op Steam is. Ceo Kim Hyung kwam tijdens een recent interview met het Koreaanse nieuwsmedium This Is Game terug op het aankomende tweede deel van de game en hoopt dat het in 2027 zal verschijnen.

Stellar Blade is een actie-avonturengame met rpg-elementen die op 26 april 2024 voor de PlayStation 5 verscheen en op 11 juni 2025 naar pc kwam. De game speelt zich af in een postapocalyptische wereld waarin de mensheid de aarde heeft moeten verlaten. Spelers kruipen in de huid van EVE: een soldate die alles op alles zet om de mensheid van de ondergang te redden.