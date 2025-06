Ubisoft brengt Anno 117: Pax Romana op 13 november uit voor pc en consoles

Ubisoft brengt Anno 117: Pax Romana op 13 november uit. Het strategiespel verschijnt voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X.

Ubisoft maakt de releasedatum van Anno 117: Pax Romana bekend tijdens de PC Gaming Show, waar het bedrijf ook een nieuwe trailer van het spel toont. In de strategiegame moeten spelers het Romeinse Rijk opbouwen vanuit de provincie Latium of Albion. Ubisoft heeft al laten weten dat er in het eerste jaar na de release drie uitbreidingspakketten zullen verschijnen. Tweakers publiceerde onlangs een preview van het spel.